Про пожежну безпеку в пансіонаті для літніх обіцяли подбати організатори - власник будинку

Власник згорілого будинку, в якому діяв приватний пансіонат для літніх людей, 67-річний Славік Акопян стверджує, що орендарі обіцяли самі подбати про пожежну безпеку і сигналізацію.

Про це він сказав під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент Укрінформу.

Під час засідання стало відомо, що від надання свідчень слідству підозрюваний відмовився на підставі ст. 63 Конституції, однак у суді він відповідав на запитання судді та прокурора.

Акопян розповів, що він пенсіонер, але підробляє неофіційно на різних будівництвах, має чотирьох дітей і онуків.

«Я хочу висловити своє глибоке вибачення постраждалим і родичам загиблих. Я маю бажання взяти на себе оплату поховання», - сказав він.

Підозрюваний також заявив, що орендарі мали дбати про безпеку.

«Це, я вважаю, просто халатність… Уся ця пожежна безпека, усе інше. Вони (орендарі - ред.), коли у нас була угода, вони зобов'язувалися, що самі усе це робитимуть. І у нас в угоді це вказується, цей пункт, що вони відповідають за усі ці параметри: сигналізацію, вогнегасники», — сказав Акопян.

За його словами, загалом «орендарі люди приємні, з ними приємно працювати».

На запитання прокурора, чи знав підозрюваний, який саме заклад працюватиме в його будинку, Акопян відповів, що дізнався згодом. «Я думав, вони будуть розширятися і там будуть наркозалежні (в сусідньому домі, що також належить Акопяну, розміщується центр для наркозалежних - ред.). А потім уже побачив», - сказав підозрюваний.

На засіданні стало відомо, що ділянка, на якій стоять будинки Акопяна, перебуває в оренді на 50 років. Комунікації (газ, вода, електрика) до згорілого будинку, спорудженого без дозвільних документів, проведено від раніше побудованого дому, де розміщується центр для наркозалежних. Підозрюваний пояснював, що не встиг оформити все належним чином.

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Акопян і його захист просять суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура ж наполягає на триманні під вартою.

Адвокат також заявив, що підозру вважає необґрунтованою, бо його підзахисний не причетний до господарської діяльності подружжя Кравченків, які орендували будинок.

Засідання триває.

Раніше підозрювану Ольгу Кравченко та її чоловіка В’ячеслава Кравченка, яких обвинувачення називає співорганізаторами приватного закладу для літніх людей, заарештували без права внесення застави.

Як повідомлялося, 21 січня о 15:03 у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, цей заклад не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, але офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Слідство перевіряє такі основні версії трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

Під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним стало відомо, що джерелом займання був електропристрій (обігрівач).