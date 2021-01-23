На Волині врятували чоловіка, який добу блукав у лісі

Поліцейські у Волинській області відшукали ковельчанина, який протягом доби блукав у лісі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.

Про зникнення чоловіка до Ковельського районного управління поліції заявила 46-річна жителька Ковеля ввечері 22 січня. Жінка розповіла, що 21 січня по обіді чоловік поїхав на роботу в село Скулин і до цього часу додому не повернувся.

Правоохоронці опитали всіх можливих свідків і розпочали пошуки зниклого. Чоловіка знайшли у місцевому лісі буквально за кілька годин.

На місце відразу викликали бригаду швидкої допомоги. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

Фото: Нацполіція