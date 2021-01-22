На Львівщині січневий локдаун виправдав очікування – ОДА

У Львівській області стаціонари завантажені на 32%, добова чисельність хворих, які підлягають госпіталізації, коливається в межах сотні.

Про це на брифінгу зазначила заступник директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірина Шурпяк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що ми вже зараз бачимо результати впровадження локдауну, тому що за всіма прогнозами найгірша ситуація у нас мала бути зараз. Січень, початок лютого планувався дуже важким, ми мали прогнози, які говорили про те, що не буде місць в стаціонарах на даний період. Зараз завантаженість стаціонарів 32%, тому зрозуміло, що це дуже добре», - розповіла Шурпяк.

За її словами, такі позитивні результати досягнуто завдяки вжитим заходам з попередження соціальних контактів під час свят, коли люди звикли подорожувати, в тому числі за кордон.

«Це була велика вірогідність того, що повертаючись в Україну, вони могли привести нові штами, що би збільшило підйом вірусного піку. Але зараз все спокійно, завдяки введенню локдауну», - підсумувала чиновниця.

Директор департаменту освіти Олег Паска додав, що перехід на дистанційне навчання також мав свої плюси, адже 40 тис. студентів, які здобувають освіту на Львівщині, з-поза меж області. Тому їх перехід на віддалене навчання сприяв зменшенню кількості контактів.

Загалом на Львівщині, за час пандемії підтверджено 68594 випадки інфікування коронавірусом, з них 2010 — летальні. Одужали від коронавірусної інфекції - 57120 осіб. За минулу добу лабораторні центри провели 1079 ПЛР-тестів з них 370 — позитивні. Госпіталізували 108 осіб, скерували на самоізоляцію – 853 людей. В стаціонарах знаходиться 1252 пацієнта, з них 121 – в реанімації, 30 – на ШВЛ.

В Україні станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з них за добу - 5 348. Одужали 928 969 осіб; летальних випадків – 21 662; всього проведено ПЛР-тестувань – 6 057 828.