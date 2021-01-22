Чернігівські артисти записали кліп до Дня Соборності

Дню Соборності України колектив Чернігівського обласного центру фестивалів та концертних програм присвятив проєкт "За любов і волю", в межах якого записав кліп.

Про це повідомляється на сайті філармонійного центру, передає Укрінформ.

"Проєкт "За любов і волю" (музика і слова Василя Радченка) артисти обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм присвячують Дню Соборності України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в основу створення відеоперфомансу лягла пісня "За любов і волю", що "так співзвучна реаліям сьогодення". Виконали її співаки Яна Корольова та Макс Пузан, режисер кліпу - Дмитро Обєдніков. Переглянути відео можна тут же на сайті філармонійного центру.