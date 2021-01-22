Чернігівські артисти записали кліп до Дня Соборності

Чернігівські артисти записали кліп до Дня Соборності

Відео
Укрінформ
Дню Соборності України колектив Чернігівського обласного центру фестивалів та концертних програм присвятив проєкт "За любов і волю", в межах якого записав кліп. 

Про це повідомляється на сайті філармонійного центру, передає Укрінформ.

"Проєкт "За любов і волю" (музика і слова Василя Радченка) артисти обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм присвячують Дню Соборності України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в основу створення відеоперфомансу лягла пісня "За любов і волю", що "так співзвучна реаліям сьогодення". Виконали її співаки Яна Корольова та Макс Пузан, режисер кліпу - Дмитро Обєдніков. Переглянути відео можна тут же на сайті філармонійного центру.

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