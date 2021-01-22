Пожежа в Одесі: власнику хостела оголосили підозру

Власнику одеського хостела Arcadia Apartments, під час пожежі в якому 17 січня загинули двоє постояльців, слідчий поліції оголосив підозру — інкримінують порушення вимог пожежної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"Повідомлено про підозру власнику готелю у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі у готелі по вул. Посмітного в Одесі, внаслідок якої загинули люди (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі до Приморського райсуду Одеси скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі нагадали, що 17 січня на другому поверсі будівлі №10/12 по вулиці Посмітного в Одесі, що використовувалась як хостел, виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей, ще троє осіб госпіталізовані.

Слідством з’ясовано, що починаючи з 2014 року підозрюваний здійснював з 2014 року господарську діяльність у 3-поверховій будівлі, не маючи жодних юридичних підстав, без будь-яких дозвільних документів. Здавав з метою отримання незаконного прибутку житла в готелі, зокрема, 30 окремих номерів, для проживання.

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Внаслідок допущених власником готелю порушень вимог пожежної безпеки, виникла пожежа, що не була своєчасно погашена через відсутність засобів гасіння. Також на шляхах евакуації відбулось швидке неконтрольоване розповсюдження вогню через не демонтоване горюче облицювання.

Крім того, в приміщенні хостелу відсутні засоби системи оповіщення про пожежу, внаслідок чого постояльці не були своєчасно сповіщені про виникнення пожежі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Одеського райуправління поліції Одеси за процесуального керівництва прокурорів місцевої прокуратури №3.

Фото: Думская