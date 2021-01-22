На Рівненщині під час локдауну смертність від «корони» зменшилася утричі - ОДА
Про це заявив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час онлайн брифінгу, передає Укрінформ.
«Січневий локдаун має позитивні помітні наслідки, зокрема, вдвічі поменшало нових інфікувань, а головне – втричі зменшилося смертей від COVID-19. Також, що не менш важливо, майже щодня в цей період зменшувалось навантаження на заклади охорони здоров'я», - зазначив Подолін.
За його словами, якщо з 8 по 22 грудня від COVID-19 померли 68 жителів Рівненщини, то з 8 по 22 січня – 23 людини, тобто смертність зменшилася втричі.
Також чиновник підкреслив, що хоча з понеділка, 25 січня, Рівненська область, як і вся країна, виходить з локдауну, загальновідомі обмежувальні заходи залишаються в силі.
Як повідомили Укрінформу в обласному лабораторному центрі, за минулу добу на Рівненщині зареєстровано 160 хворих на COVID-19. Із початку пандемії зафіксовано 44 729 випадків захворювання, 551 летальний випадок.
В Україні станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з них за добу - 5 348.