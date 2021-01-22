На Рівненщині під час локдауну смертність від «корони» зменшилася утричі - ОДА

У Рівненській області від початку січневого локдауну кількість летальних випадків від коронавірусу зменшилася утричі.

Про це заявив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час онлайн брифінгу, передає Укрінформ.

«Січневий локдаун має позитивні помітні наслідки, зокрема, вдвічі поменшало нових інфікувань, а головне – втричі зменшилося смертей від COVID-19. Також, що не менш важливо, майже щодня в цей період зменшувалось навантаження на заклади охорони здоров'я», - зазначив Подолін.

За його словами, якщо з 8 по 22 грудня від COVID-19 померли 68 жителів Рівненщини, то з 8 по 22 січня – 23 людини, тобто смертність зменшилася втричі.

Також чиновник підкреслив, що хоча з понеділка, 25 січня, Рівненська область, як і вся країна, виходить з локдауну, загальновідомі обмежувальні заходи залишаються в силі.

Як повідомили Укрінформу в обласному лабораторному центрі, за минулу добу на Рівненщині зареєстровано 160 хворих на COVID-19. Із початку пандемії зафіксовано 44 729 випадків захворювання, 551 летальний випадок.

В Україні станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з них за добу - 5 348.