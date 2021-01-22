На Прикарпатті через високі ціни на газ люди перекрили три дороги

В Івано-Франківській області люди перекрили три дороги через високі ціни на газ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі обласної поліції.

«Люди перекрили дорогу в селі Креховичі Рожнятівського району, у селі Майдан Тисменицького району та у селі Голинь Калуського району. Там близько 60 людей перекрили дорогу державного значення Н-10. Люди незадоволені підняттям цін на газ. На місці перекриття доріг правоохоронці забезпечують охорону порядку і безпеку дорожнього руху», - поінформували в пресслужбі.

Також у поліції додали, що вранці і в селі Ямниця люди перекривали дорогу «Львів - Івано-Франківськ». Нині там рух вже відновлено.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

У понеділок, 18 січня, Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Водночас у регіонах продовжуються акції протесту, учасники яких вимагають "реального зменшення тарифів на газ та його розподіл".

Фото: suspilne.media