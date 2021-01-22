На Харківщині за прикриття незаконних вирубок затримали підполковника поліції

На Харківщині правоохоронці викрили начальника одного з районних управлінь поліції Харківщини, який отримав 40 тис. грн за прикриття незаконних вирубок.

Про це повідомляє Територіальне управління Держбюро розслідувань у м. Полтаві, передає Укрінформ.

«Оперативними працівниками ДБР встановлено, що підполковник поліції вимагав у місцевого громадянина, який займався лісозаготівлею, переробкою та продажем деревини, 40 тис. грн неправомірної вигоди за непершкоджання його підприємницькій діяльності та допомогу в проблемних питаннях, які могли виникати у підприємця», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що 9 січня на вимогу правоохоронця у його службовому кабінеті потерпілий передав першу частину хабаря - 20 тисяч гривень.

А 21 січня працівники ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 КПК України після одержання другої частини суми.

Слідство ведеться ДБР за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання ним неправомірної вигоди у сумі 40 000 гривень). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Поліцейському готують підозру. Також слідчі клопотатимуть у суді про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

За інформацією агентства, затриманий – керівник Зміївського відділу поліції.