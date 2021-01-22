Чиновник Житомирської ОДА «погорів» на вимаганні «відкату» у COVID-лікарні

Співробітники СБУ затримали директора департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика, який вимагав від лікарні 10% від 1,2 млн. грн, що були виділені із держбюджету на закупівлю обладнання для лікування COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр СБУ.

«У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші з керівництва комунального некомерційного медичного закладу. Установа отримала субвенцію з державного бюджету згідно з постановою Кабміну про виділення коштів на боротьбу з пандемією. Лікарні перерахували понад 1,2 мільйона гривень, на які було закуплено медичне обладнання для потреб пацієнтів з діагностованим коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що директор департаменту вимагав від керівництва лікарні 10% «відкату» за виділені кошти.

Співробітники СБУ задокументували отримання чиновником першої частини хабара. Його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу службового кабінету під час передачі другого «траншу».

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко вважає, що висновки щодо затримання директора департаменту охорони здоров’я, який вимагав від лікарні «відкат» із COVID-фонду, мають надати правоохоронні органи.

Про це йдеться в заяві голови ОДА, що є у розпорядженні Укрінформу.

«Наразі тривають слідчі дії. Чекаємо на результати досудового розслідування, після якого можна буде робити остаточні висновки. Більш детальну інформацію зможуть повідомити представники правоохоронних органів, які ретельно вивчають справу», - зазначив Бунечко.

Він висловив упевненість, що слідство буде неупередженим, об’єктивним і швидким.

Фото: СБУ