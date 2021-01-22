На Тернопільщині облаштували кабінети для COVID-щеплень

У Тернопільській області облаштували кабінети для проведення вакцинації проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Загалом розгорнуто 11 кабінетів щеплень на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тут встановлено холодильне обладнання, в якому зберігатиметься вакцина. За кожним кабінетом закріплена бригада, яка на першому етапі вакцинації працюватиме на виїзді. Самі щеплення проводитимуть у місцях, передбачених дорожньою картою. Наразі управління охорони здоров’я формує списки осіб, які будуть вакциновані під час першої хвилі, та графік проведення щеплення», - зазначила начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

За її словами, до складу кожної із 11 мобільних бригад входитимуть лікар, середній та молодший медичний працівник, водій та лікар-дублер.

З кабінету до пацієнта вакцину транспортуватимуть у холодильних сумках, аби забезпечити дотримання температурного режиму.

Перший етап щеплення передбачає вакцинацію безпосередньо медичних працівників, які надають допомогу у стаціонарах хворим на COVID. Упродовж дня одна бригада може зробити до 100 щеплень.

Як повідомляло агентство, минулого тижня у Тернопільську область надійшло 48 тис. систем для проведення швидких тестів на майже 8 млн грн, які розподілять між центрами медико-санітарної допомоги області.

За останню добу на Тернопільщині зафіксовано 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в області захворіли – 36 645 осіб, одужали – 33 385, летальних випадків – 507.

В Україні станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з них за добу - 5 348.