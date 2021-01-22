На Кіровоградщині затримали агента ФСБ

Контррозвідники затримали жителя Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав та передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, а також представників місцевих органів влади.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої Комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного жителя Кропивницького.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для збору та передачі розвідувальної інформації. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Читайте також: СБУ блокувала схему переправлення моряків на роботу до окупованого Криму

Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.