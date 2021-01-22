На Кіровоградщині затримали агента ФСБ
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої Комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного жителя Кропивницького.
Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для збору та передачі розвідувальної інформації. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.