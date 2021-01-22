Прокуратура оскаржить вирок убивці 11-річної Дарини Лук'яненко

Одеська обласна прокуратура оскаржить вирок суду, який засудив убивцю 11-річної Дарини Лук'яненко до позбавлення волі на строк 15 років, і вимагатиме довічного ув'язнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облпрокуратури .

"В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на обранні підсудному тієї міри покарання, яку раніше вимагала під час розгляду обвинувального акта у районному суді – довічне позбавлення волі", - заявили у прокуратурі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня Роздільнянський райсуд засудив Миколу Тарасова до 15 років позбавлення волі за навмисне вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко. Суд також частково задовольнив цивільний позов до підсудного з боку батьків убитої, що вимагали 100 млн грн моральної компенсації. Колегія суддів постановила, що убивця має відшкодувати родичам жертви 800 тис. грн. Також суд зобов'язав Тарасова повернути майже 35 тис. грн, витрачених на похорон та інші матеріальні збитки. Крім того, з підсудного вирішено стягнути 117 тис. грн на судові витрати й оплату експертиз.

Слідство встановило, що 13 червня 2019 року житель смт Іванівка Тарасов помітив дівчинку на дорозі біля свого будинку, покликав її до себе, а потім силою затягнув у приміщення. Він побив дівчинку, закриваючи їй рота поліетиленовим пакетом. Коли дитина знепритомніла, він намагався її зґвалтувати.

Не зумівши довести свій задум до кінця, Тарасов завдав дівчинці кілька ударів гострим предметом у шию. Дівчинка від тілесних ушкоджень померла на місці. Після цього вбивця укинув її тіло до вигрібної ями, де його знайшла поліція 19 червня.

Фото: Пушкинская