На заході України через відлигу очікується підняття рівнів води
Укрінформ
На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра на Львiвщині та Івано-Франківщині очiкується пiдвищення рівнів води, мiсцями льодохiд.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
“За даними Укргідрометцентру, 22-25 сiчня, внаслідок відлиги, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рівнів води на 0,5-1,5 м над рiвнями 21 сiчня на 8 год, мiсцями льодохiд; без негативних наслiдкiв”, - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляло агентство, в Україну йде потепління до +11°.