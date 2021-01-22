На заході України через відлигу очікується підняття рівнів води

На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра на Львiвщині та Івано-Франківщині очiкується пiдвищення рівнів води, мiсцями льодохiд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“За даними Укргідрометцентру, 22-25 сiчня, внаслідок відлиги, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рівнів води на 0,5-1,5 м над рiвнями 21 сiчня на 8 год, мiсцями льодохiд; без негативних наслiдкiв”, - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, в Україну йде потепління до +11°.