У Харків летить урядова комісія, яка встановлюватиме причини пожежі у будинку для літніх людей

Члени урядової комісії, яка має встановити обставини та причини пожежі у будинку літніх людей у Харкові, на чолі з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим терміново вилітають до Харкова.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає Укрінформ.

«Ми зробимо все, щоб причини пожежі були об’єктивно вивчені, а винні покарані згідно з законом», – наголосив Чернишов.

Зазначається, що урядова комісія проведе виїзне засідання на місці події.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» поліція відкрила кримінальне провадження.

Кабінет Міністрів провів позачергове засідання, під час якого створено Державну комісію для з’ясування причин трагедії. За дорученням Президента її очолив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Кабінет Міністрів взяв цю справу під особистий контроль.