На Україну чекають температурні гойдалки – мокрий сніг та до +11°

В Україні у п'ятницю очікується у західній та південній частині вночі близько 0°, вдень до 10° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, на сході країни до 12° морозу, вдень до 6° тепла, невеликий дощ з мокрим снігом ймовірний у Карпатах та на Закарпатті.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с. Температура у західній та південній частині вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, на сході країни 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 22 січня без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла, на Київщині вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

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Згідно з прогнозом на 23-24 січня, опади у суботу ймовірні лише в Карпатському регіоні, вдень у неділю в Україні, крім сходу, невеликий, в західних областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у південних, вдень 24 січня і в більшості центральних та північних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південних областях вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

На Київщині 23-24 січня переважно без опадів, лише вдень 24 січня невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень 24 січня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

Синоптики прогнозують 25 січня вночі на Закарпатті помірні опади, на решті території місцями невеликий дощ (в західних та східних областях з мокрим снігом); вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, в західних областях помірні опади. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-8° тепла, у західних областях 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень 5-10°. 26 січня дощ з переходом в мокрий сніг, в західних областях мокрий сніг. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в західних областях 0-5° морозу, вдень у південній частині 2-7° тепла).

У Карпатах помірний, вдень 25 та вночі 26 січня значний сніг; температура вночі та вдень 3-8° морозу.

На Київщині 25 січня невеликий дощ (вночі місцями); температура вночі 1-4° тепла, вдень 2-7° тепла. 26 січня дощ з переходом в мокрий сніг; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.