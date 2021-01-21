Пожежу у військовій частині на Тернопільщині ліквідували

На території військової частини у Бережанах вогнеборці ліквідували пожежу, що сталася зранку в одному з приміщень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба військової служби правопорядку у ЗСУ.

«На території військової частини у Бережанах, що на Тернопільщині, ліквідовано пожежу, що сталася сьогодні зранку в одному з приміщень. Оперативно спрацювали військовослужбовці чергового наряду, які одразу ж повідомили про займання пожежний розрахунок військової частини та викликали додатково рятувальників ДСНС», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, жертв та постраждалих унаслідок пожежі немає.

Наразі відомо, що приміщення, в якому сталося загоряння, не використовувалося. У ньому зберігали старі колеса, які військовослужбовці використовували за потреби як мішені для стрільб чи метання гранат. Втрат облікованих матеріальних цінностей немає. Будівля, в якій сталася пожежа, також не пошкоджена.

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За інформацієбю пресслужби, на місці події працюють представники Тернопільського зонального відділу ВСП ЗСУ, які з’ясовують причини і умови, що призвели до виникнення пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, на території військового полігону в Дівичках, що на Київщині, виникла масштабна пожежа. Її площа склала понад 150 гектарів, до гасіння була залучена авіація.