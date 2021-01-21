Самопідпал під Держгеокадастром: поліція Херсонщини шукає свідків

У Херсоні поліція перевіряє інформацію щодо факту самоспалення чоловіка біля будівлі обласного управління Держгеокадастру.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Херсонської області.

«Поліція продовжує проводити комплекс слідчих дій для перевірки інформації щодо спроби самоспалення невідомим чоловіком біля будівлі обласного управління Держгеокадастру. Інформацію про це оприлюднило одне з херсонських інтернет-видань», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досі заяв від потерпілого або інших осіб щодо цього факту до поліції не надходило. З метою перевірки вказаної інформації правоохоронці зателефонували у лікарні, але туди не звертався чоловік з термічними опіками. Також поліцейські опитали працівників управління Держгеокадастру, однак ніхто з них не бачив акту самоспалення невідомим чоловіком та не володіє інформацією про цю подію.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.120 «Доведення до самогубства» Кримінального кодексу України. В рамках провадження поліція продовжує проводити слідчі дії для встановлення особи цього чоловіка, свідків акту самоспалення та інших обставин інциденту.

Керівник Головного управління Держгеокадастру в області Олександр Паливода вважає цей інцидент провокацією. «Невідома особа, яку ніхто не бачив і не чув, яка не заходила до установи, не представлялася і не скаржилася, підпалює себе. І жодного свідка… І «випадкові» перехожі з вогнегасниками... Думаю, провокації такого рівня лише підтверджують правильність обраного нами напрямку роботи, раз тим, хто намагається лобіювати чиїсь протизаконні інтереси, доводиться вдаватися до таких методів», - написав він у Фейсбуці.