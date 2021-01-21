На Дніпропетровщині чиновника підозрюють у завданні збитків державі на 4,3 мільйона

Правоохоронці Дніпропетровської області повідомили про підозру заступнику голови однієї із РДА та його спільникам щодо завдання державі збитків на 4, 3 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує Департамент стратегічних розслідувань НПУ в Фейсбуці.

«Спільно з підприємцем та інженером-землевпорядником вони привласнили 4,3 млн грн під час проведення інвентаризації земель району. На момент учинення злочину посадовець виконував обов’язки голови райдержадміністрації», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що тодішній голова РДА впливав на членів тендерного комітету для перемоги в закупівлі підконтрольного підприємства.

«Відтак, у січні 2019 року між РДА та ФОП було укладено договір про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, їхньої грошової оцінки та виготовлення документації із землеустрою. Вартість робіт становила 4,3 млн грн, виконавцем стала субпідрядна організація, де працював згаданий інженер-землевпорядник», - уточнили у поліції.

Згодом з’ясувалося, що погоджена в. о. голови РДА документація не відповідала вимогам чинного законодавства – частина закуплених послуг була виконана раніше, у кошторисі робіт посилалися на нечинні документи, а РДА взагалі не мала права проводити грошову оцінку земель державної та комунальної власності.

Також керівник субпідрядної організації не знав про виконання будь-яких робіт та не підписував про це жодних документів, а інженер-землевпорядник скористався печаткою субпідрядної організації та завірив роботи, що фактично не виконувалися, поінформували у поліції.

У результаті державі було завдано 4,3 млн грн збитків, що підтвердила економічна експертиза.

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Дізнавшись про можливість перевірки згаданої документації, фігуранти спробували погодити її в Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру, однак отримали 41 відмову, зазначили правоохоронці.

«19 січня трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів», - поінформували у відомстві.

Як повідомлялося, на Буковині поліцейські повідомили про підозру дорожникам, які під час ремонту міжнародної траси завищили ціни на 800 тис. грн.