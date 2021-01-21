На Тернопільщині горить військовий склад

На території однієї з військових частин на Тернопільщині рятувальники ліквідовують наслідки ранкової пожежі на складах.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці обласного управління ДСНС.

«О 06:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення на території військової частини у Бережанах. Пожежа локалізована о 06:47 на площі 112 кв м. Горять відходи автомобільних коліс та побутові відходи», - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що, крім підрозділів ДСНС, додатково залучено пожежний розрахунок військової частини

Травмованих та загиблих на місті пожежі не виявлено.

Тривають роботи щодо повної ліквідації загоряння. Небезпеки для населення немає.