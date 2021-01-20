Харківщина отримала перші 14 тисяч швидких COVID-тестів

Харківщина отримала перші 14 тисяч швидких тестів на COVID-19 із обіцяних 124 тисяч.

Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук, передає кореспондент Укрінформу.

За його інформацією, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 січня 2021 року №19 для Харківської області розподілено 124300 експрес-тестів для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.

«Станом на сьогодні в область надійшов перший транш – 14000 швидких тестів, які використовуються в поліклініках та центрах первинної медико-санітарної допомоги, куди звертаються пацієнти з ознаками респіраторної хвороби. Якщо швидкий тест дає позитивний результат – проводиться ПЛР-дослідження», - сказав Бондарчук.

Відповідаючи на запитання щодо зменшення кількості ПЛР-тестів у регіоні, він зазначив, що використання швидких тестів є також приводом для зменшення кількості ПЛР-досліджень, крім того загалом фіксується менше звернень до лікарів, ніж у минулі місяці.

Як повідомлялося, за останню добу діагноз COVID-19 підтверджено у 335 жителів Харківської області. Усього в регіоні зареєстровано 75368 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 63905 хворих одужало, 1280– померло. За даними Бондарчука, в лікарнях області зараз перебувають 1422 пацієнти з COVID-19 чи підозрою на нього, 120 з них – у відділеннях інтенсивної терапії 84 – на апартах ШВЛ). Показник заповненості ліжок становить 29,7%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 січня в Україні лабораторно підтверджені 1 172 038 випадків COVID-19, з них за добу - 4 383. За минулу добу госпіталізовані 2 011 людей, померли 212.