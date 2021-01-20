У Харкові освятили воду, яка надходить у міські мережі

Обряди освячення води відбулися на водозаборах комплексів водопідготовки «Донець» і «Дніпро» комунального підприємства «Харківводоканал».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

«19 січня весь православний світ відзначає Водохреще: тисячі християн занурюються в крижані води річок і ставків в різних країнах світу. Вода, освячена на Водохреще, є святою і чистою до наступного року. Хрещення - це духовний обряд, завдяки якому через освячення води ми загартовуємо тіло і душу, очищаючи себе і свої думки, налаштовуючись на краще життя. Нехай водохресна вода зцілить не тільки ваші тіла, а й душі», - побажав харків'янам настоятель храму Володимирської ікони Божої Матері протоієрей Петро під час церемонії освячення води на «Донці».

За його словами, вода освячується особливим чином лише раз на рік.

Священослужителі освятили воду, яка надходить в будинки харків'ян / Фото: city.kharkov.ua

«Для «Харківводоканалу» Хрещення - це особливе свято, тому що вже 140 років підприємство надає воду харків'янам, і наші фахівці дбають, щоб вода у водопровідних мережах міста була безперебійно», - зазначив під час церемонії освячення води директор комплексу «Донець» Ігор Злидень.

Також церемонія освячення відбулася на водозаборі першого підйому Краснопавлівського водосховища Комплексу водопідготовки «Дніпро».

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Комплекси водопідготовки «Донець» і «Дніпро» проводять очищення і постачання води у житлові будинки Харкова. «Донець» здійснює забір води з річки Сіверський Донець, яка долає до міста відстань у 40 км, «Дніпро» бере воду з Краснопавлівського водосховища, за 140 км від Харкова.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 19 січня сотні харків'ян прийшли у Саржин яр, до популярного серед містян джерела, щоб пірнути в упорядковану ополонку та набрати з крана освяченої води.

19 січня на водоймах Харківщини чергували 50 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС.