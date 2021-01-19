У Харкові сотні людей прийшли у Саржин яр, аби пірнути в ополонку

Сотні харків'ян на Водохреще прийшли до комплексу "Саржин яр", аби пірнути в ополонку та набрати з джерела освяченої води.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Святкування Водохреща в Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

"Це наша українська традиція. Я вже загартована людина - мешкаю неподалік та пірнаю у тутешню ополонку вже протягом 15 років, незважаючи на будь-який мороз, а сьогодні усього мінус 15 градусів. Після пірнання почуваюся молодим та здатним гори звернути", - зазначив 70-річний колишній працівник Харківського авіаційного заводу Павло Петрович.

На території комплексу чергують поліцейські, рятувальники та медики. Останні надають поради охочим пірнути. Зокрема, перед зануренням слід зробити енергійну розминку, заходити у воду потрібно повільно й обережно, у крижаній воді безпечно перебувати 3-5 секунд.

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У відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області кореспондентові Укрінформу розповіли, що сьогодні понад 600 правоохоронців забезпечують громадський порядок у Харкові та області.

На водоймах Харківщини 19 січня чергують 50 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС.