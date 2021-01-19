У Харкові сотні людей прийшли у Саржин яр, аби пірнути в ополонку
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Святкування Водохреща в Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ
"Це наша українська традиція. Я вже загартована людина - мешкаю неподалік та пірнаю у тутешню ополонку вже протягом 15 років, незважаючи на будь-який мороз, а сьогодні усього мінус 15 градусів. Після пірнання почуваюся молодим та здатним гори звернути", - зазначив 70-річний колишній працівник Харківського авіаційного заводу Павло Петрович.
На території комплексу чергують поліцейські, рятувальники та медики. Останні надають поради охочим пірнути. Зокрема, перед зануренням слід зробити енергійну розминку, заходити у воду потрібно повільно й обережно, у крижаній воді безпечно перебувати 3-5 секунд.
У відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області кореспондентові Укрінформу розповіли, що сьогодні понад 600 правоохоронців забезпечують громадський порядок у Харкові та області.
На водоймах Харківщини 19 січня чергують 50 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС.