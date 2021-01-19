Як на пляжі Запоріжжя у крижаний Дніпро пірнали

У Запоріжжі на Центральному пляжі близько 100 містян здійснили обряд омовіння з нагоди Водохреща.

На березі Дніпра чергують рятувальники, поліція та медики, передає кореспондент Укрінформу.

Занурюватись у крижану воду запоріжці почали з самого ранку. Для того, аби уникнути надзвичайних ситуацій, на території Центрального пляжу у Запоріжжі фахівці ДСНС облаштували додатковий рятувальний пост, встановили освітлювальну башту. Крім цього, чергують співробітники поліції, медики.

Що відбувається на Центральному пляжі Запоріжжя, можна побачити на відео.

У Запоріжжі на Центральному пляжі близько 100 містян здійснили обряд омовіння / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Близько 8-ї години ранку на Центральному пляжі єпископ УПЦ (Московський патріархат) Лука провів службу та освятив води Дніпра. Священники Православної церкви України через карантин скасували всі масові заходи на Правобережному пляжі і проводять служби та обряд освячення води у храмах.

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За даними ДСНС, надзвичайних подій на водних об’єктах області, зокрема у Запоріжжі, не виникло. Обряд омовіння здійснило понад 500 людей по області, а в місті Запоріжжя – близько 100.

Християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.