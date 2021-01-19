За добу до пунктів обігріву звернулися більше 1350 осіб

В Україні продовжують роботу пункти обігріву для населення, і впродовж 18 січня до них звернулося понад 1,3 тисячі осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Загалом, упродовж доби 18 січня до пунктів обігріву звернулось 1 тис. 355 людей, з них 405 - до пунктів ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Так, загалом станом на 19 січня, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тисячі 979 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тисячі 933 стаціонарних пункти, а ДСНС - 46 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Уточнюється, що на звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.

Як повідомлялося, у столиці з початку роботи пунктів обігріву до них звернулось 420 осіб.

Фото: МВС