Поліція відкрила дві справи через прикріплену до авто копа гранату

У Рівненській області за фактом виявлення гранати на авто поліцейського слідчі відкрили два кримінальні провадження.

Про це інформує поліція Рівненщини, передає Укрінформ.

«Підозрілий предмет на автомобілі, припаркованому біля багатоповерхівки у Рівному, виявив 28-річний житель обласного центру вчора, 17 січня. Слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби за результатами огляду місця події виявили прикріпленою до ручки водійських дверцят автомобіля гранату із запалом, схожу на бойову», - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, авто належить 55-річній рівнянці, але ним наразі користується її син – поліцейський.

«Граната типу «РГД-5» не була приведена у бойове положення, а відтак загрози для оточуючих не становила. Вилучений корпус боєприпасу і запал до нього відправлені для проведення експертизи до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС», - повідомив начальник поліції Рівненської області Олексій Камишанський.

За фактами погрози вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу та незаконним поводженням із бойовими припасами відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статей 345 і 263 ККУ.

«Наразі слідчі слідчого управління розглядаються різні версії, але основна — професійна діяльність поліцейського. Минулоріч ми скерували до суду матеріали резонансного кримінального провадження з обвинувальним актом за фактами вимагання, розбою та незаконного позбавлення волі. Працівникові поліції після цього вже двічі погрожували. Ми відпрацьовуємо коло осіб, проводимо необхідні процесуальні дії, спрямовані на розкриття злочину», - повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк.

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Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 17 січня у дворі багатоповерхівки у Рівному виявлено предмет, схожий на гранату, прив’язаний до дверцят автомобіля.

Фото: Національна поліція