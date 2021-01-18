Працівників Львівського заводу знову не пускають на роботу - немає коштів на зарплату

Працівників Львівського заводу радіотехнічної апаратури (ЛОРТА) у понеділок, 18 січня, знову не пустили на робочі місця, оскільки у підприємства немає коштів на виплату зарплати.

Про це повідомляє Об’єднання профспілок Львівщини у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 18 січня, як і два тижні тому, працівники Львівського заводу радіотехнічної апаратури (ЛОРТА) знову прийшли на підприємство, аби почати свій законний робочий день. Однак їх знову не впустили. Підприємство входить до складу українського оборонного промислового комплексу», - зазначається в повідомлені.

Голова профспілкового комітету заводу ДП «ЛОРТА» Галина Тарнавська зазначила, що за грудень 2020 року усі працівники отримали 2/3 частини зарплати лише за 4 дні.

«Це близько 600-700 грн на руки. Як прожити місяць за такі кошти - незрозуміло. Боюся, що у січні буде та ж ситуація", - сказала вона.

Адміністрація підприємства підписала наказ, згідно з яким працівники мають один робочий день на тиждень. Аргументує це тим, що зараз підприємство не має грошей ні на зарплати, ні на оплату електроенергії.

Водночас колектив ДП «ЛОРТА» вимагає від керівництва відновити нормальний режим роботи, передбачений законодавством (40-годинний робочий тиждень); надати відпустки працівникам згідно з законодавством і колективним договором; виконання галузевої угоди, колективного і трудового договору; керівництву Укроборонпрому і Держпраці надати правову оцінку діям адміністрації заводу і законності їх розпорядчих документів.

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Коли люди зібралися під прохідною, до них вийшли заступник директора Ігор Василій і радник директора Ігор Яремко, які повідомили, що директор заводу Володимир Чаус наразі відсутній, він у Харкові на нараді.

«Може, в четвер чи понеділок буде директор, тоді будемо вирішувати ці питання, а зараз розходитесь по домівках… Укрооборонпром не перерахував гроші за замовлення, тому роботи поки що немає», - заявив заступник директора.

Людей обурює, що керівництво ходить на роботу і отримує зарплату, а працівники повинні фактично виживати.

«Наш завод зараз має державне замовлення на 300 млн грн, тому ми не розуміємо, чому не працюємо. Ми готові звертатися до усіх, аби люди нарешті почали працювати і отримувати гідну зарплату», - додала Тарнавська.

Як повідомлялося, 4 січня 2021 року працівники теж проводили акцію протесту проти скорочення робочих днів і вимагали погашення заборгованості за 4 місяці.

Після цього 6 січня ЛОРТА відвідали директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв та голова Львівської ОДА Максим Козицький. Гусєв наголосив, що «Укроборонпром» зацікавлений у безперебійній роботі ЛОРТА та виготовленій тут продукції. А працівникам виплатили всю заборгованість із зарплати.

ЛОРТА, що входить до складу українського оборонного промислового комплексу, має стратегічне значення – завод виготовляє спеціальну радіоелектронну апаратуру оборонного призначення, блоки управління та коробки захисту для БМП-2, БТР-4, сучасні танкові інформаційно-управляючі системи, 30-мм автоматичні гармати ЛВГ-30 тощо. Тут працює 535 людей, це кваліфікований інженерно-технічний та робітний персонал.