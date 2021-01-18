На Харківщині зафіксували найменше випадків коронавірусу за пів року

На Харківщині за добу COVID-19 підтвердили в 46 осіб, це найменша кількість випадків, яка реєструвалася за останні пів року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Харківська облдержадміністрація.

«За минулу добу діагноз COVID-19 підтверджено у 46 осіб. 45 з них – мешканці Харківського району (41- жителі міста Харкова). Також діагноз COVID-19 підтверджено у одного жителя Ізюмського району», - говориться у повідомленні.

Водночас за неділю провели суттєво менше тестувань. Як повідомили кореспонденту агентства в ОДА з посиланням на дані обласного лабцентру, за 17 січня в регіоні провели 537 тестів (із них ПЛР - 376, ІФА – 161). В будні в області наразі проводиться від 1800 тестувань. Планова потужність лабцентру – 2500 ПЛР-тестів за добу.

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Загалом по області зареєстровано 74796 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 63196 хворих одужало, 1249 – померли (з них 140 – з початку січня).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 січня лабораторно підтверджено 1 163 716 випадки COVID-19, із них за добу – 3 034.