Поліція у день повторних місцевих виборів склала 35 протоколів про порушення

У день повторних місцевих виборів працівники поліції зафіксували 84 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції, передає Укрінформ.

Зазначається, що 17 січня на території 15 регіонів держави відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів, під час яких публічну безпеку та порядок забезпечували поліцейські, військовослужбовці НГУ, працівники ДСНС.

«У ході проведення голосування органами та підрозділами Національної поліції України зафіксовано 84 повідомлення про порушення виборчого законодавства. За результатами реагування на повідомлення складено 35 протоколів», - йдеться у повідомленні.

З усіх цих протоколів 32 – за ст. 212-22 КУпАП (Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування). Також по одному протоколу складено за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство), ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) та ст. 212-10 КУпАП (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму).

Окрім того, поліцейські затримали киян, які прибули до столичної області для участі у виборчих «каруселях».

Зокрема, працівники Броварського відділу поліції у рамках розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів столиці, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів.

Зі свого боку господар помешкання повідомив, що цих осіб не знає та дозвіл на реєстрацію за місцем проживання їм не надавав.

Як повідомлялося, 17 січня відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів на території Броварського району та Бориспільщини.