Учасникам виборчої «каруселі» у Броварах загрожує до чотирьох років

Поліцейські Київщини затримали киян, які прибули до столичної області для участі у виборчих «каруселях» під час повторних місцевих виборів і незаконно проголосували на одній із виборчих дільниць у Броварах.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє Поліція Київщини у Фейсбуці.

"Працівники Броварського відділу поліції у рамках розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць міста Броварів", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли. що правоохоронцям господар помешкання повідомив, що цих осіб не знає і дозвіл на реєстрацію за місцем проживання він їм не надавав.

"Наразі із затриманими працюють правоохоронці. За скоєне, відповідно до ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років", - зазначили в поліції.

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Як повідомляв Укрінформ,17 січня в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському відбувається повторне голосування на виборах мерів.

Перевибори мера та міськради у Броварах міська ТВК призначила 23 листопада, після того, як 9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний Суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.