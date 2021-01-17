Учасникам виборчої «каруселі» у Броварах загрожує до чотирьох років

Учасникам виборчої «каруселі» у Броварах загрожує до чотирьох років

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Укрінформ
Поліцейські Київщини затримали киян, які прибули до столичної області для участі у виборчих «каруселях» під час повторних місцевих виборів і незаконно проголосували на одній із виборчих дільниць у Броварах.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє Поліція Київщини у Фейсбуці.

"Працівники Броварського відділу поліції у рамках розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць міста Броварів", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли. що правоохоронцям господар помешкання повідомив, що цих осіб не знає і дозвіл на реєстрацію за місцем проживання він їм не надавав.

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"Наразі із затриманими працюють правоохоронці. За скоєне, відповідно до ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років", - зазначили в поліції.

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Як повідомляв Укрінформ,17 січня в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському відбувається повторне голосування на виборах мерів.

Перевибори мера та міськради у Броварах міська ТВК призначила 23 листопада, після того, як 9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний Суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.

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