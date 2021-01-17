В Одесі пограбували банк

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна-група відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1. Попередньо встановлено, що до приміщення банку в Приморському районі міста невідомі проникли, пошкодивши двері. Наразі поліцейські встановлюють особу чи осіб, причетних до вказаного злочину, а також суму завданого збитку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Деснянський райсуд столиці засудив до семи років позбавлення волі чоловіка, який скоїв розбійний напад на відділення “Укрпошти”.