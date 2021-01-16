На Тернопільщині від COVID-19 помер сімейний лікар

У Тернопільській області у селищі Великі Бірки від ускладнень COVID-19 помер сімейний лікар Олег Олексієвець.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці землячки померлого Oксана Підбoрoчинська-Семенів.

«Не впoравшись із важкoю недугoю, пішoв у вічність Oлег Oлексієвець. Вислoвлюю щирі слoва співчуття дружині, дітям та усій родині з привoду тяжкoї втрати», - написала Підбoрoчинська-Семенів.

Кореспонденту агентства факт смерті сімейного лікаря підтвердили в обласному управлінні охорони здоров’я, де також повідомили, що з початку пандемії на Тернопільщині на коронавірус захворіло 2693 медики, 14 з них – померло.

За даними обласного лабораторного центру за минулу добу на Тернопільщині зареєстровано 146 нових випадків захворювання на коронавірус, з початку пандемії – 35 996 випадків, 495 – летальні.

В Україні за минулу добу, 15 січня, виявили 7 729 нових випадків COVID-19, померли 144 особи.