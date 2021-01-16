Кілька сотень осіб пікетують Запорізьку ОДА та вимагають зупинити будівництво кар'єру

Кілька сотень мешканців Вільнянського району, які виступають проти будівництва каолінового кар'єру, приїхали до Запоріжжя і влаштували мітинг під Запорізькою ОДА.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запоріжжя вставай", "Губернатор, вийди до нас", "БЗК геть", "Ми проти кар'єру", "Поліція будь з народом" - з такими гаслами проходить мітинг під ОДА.

Люди налаштовані дуже рішуче і вимагають, щоб керівництво Біляївського збагачувального комбінату зупинило роботи з будівництва кар'єру та вивело техніку з поля.

"Ми розуміємо, що зараз по всій країні проходять тарифні майдани, це, безумовно, важливо, але в нас є й інша проблема - будівництво кар'єру. Ми вимагаємо, аби до нас вийшов губернатор. Ми знаємо, що створена робоча група, ми знаємо, що радниця голови ЗОДА вивчає це питання, але нам цього мало. Ми вимагаємо, аби роботи в полі зупинили", - наголосила одна з мітингувальників, мешканка Вільнянська Тетяна Дончик.

На місці присутні поліція діалогу. Люди стверджують, що не поїдуть з площі поки до них не вийде голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Почекавши пів години мітингувальники вирішили самі зайти до будівлі ОДА і підійшли впритул до дверей, скандуючи "Влада, виходь до людей", "Старух!". Вхід перекрили правоохоронці.

Очільник області таки вийшов.

"Два попередні голови ОДА створювали робочі групи, робота яких закінчилась. Є певні проблеми. Найпростіший спосіб вирішення - це суд. Наскільки я знаю, одна людина вже виграла суд. Інший варіант: створюємо робочу групу, запрошуємо спеціалістів і розглядаємо питання", - сказав Старух.

Люди запевнили, що готові до співпраці, але вимагають, щоб техніку вивели з поля та запропонували голові ОДА поїхати з ними на поле і побачити на власні очі, що там відбувається.

Старух відмовився, бо знає ситуацію і наполягає на створенні робочої групи.

Як раніше повідомлялося, протистояння між громадою району та керівництвом ТОВ "Біляївський збагачувальний комбінат" триває понад два роки.