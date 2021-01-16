В Одесі «мінували» 185 дитсадків

В Одесі «мінували» 185 дитсадків

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Укрінформ
В Одесі працівники поліції завершили перевірку повідомлення про замінування 185 дитсадків. Інформація про закладену вибухівку не підтвердилася.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Одеської області.

Уточнюється, що 15 січня до поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху у 185 дошкільних дитячих закладах Одеси, тож за адресами дитсадків були скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи.

«Усього, аби якомога швидше провести перевірки, було задіяно 33 групи, до складу яких увійшло майже сто поліцейських. У результаті огляду жодних вибухонебезпечних предметів у «замінованих» об‘єктах не виявлено», - уточнюється у повідомленні.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліцейські проводять заходи для встановлення та притягнення до відповідальності особи чи осіб, причетних до вказаного правопорушення.

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Як повідомлялося, 13 січня в Одесі перевірялися повідомлення про мінування 26 дитсадків, обласної прокуратури й одного з райсудів Одеси, вибухівки знайдено не було.

До цього, 11 січня, в Одесі поліцейські перевіряли інформацію про загрозу вибуху в двох лікарнях та суді, і в ході обстеження жодних вибухових пристроїв та речовин не було виявлено.

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