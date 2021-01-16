В Одесі «мінували» 185 дитсадків

В Одесі працівники поліції завершили перевірку повідомлення про замінування 185 дитсадків. Інформація про закладену вибухівку не підтвердилася.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Одеської області.

Уточнюється, що 15 січня до поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху у 185 дошкільних дитячих закладах Одеси, тож за адресами дитсадків були скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи.

«Усього, аби якомога швидше провести перевірки, було задіяно 33 групи, до складу яких увійшло майже сто поліцейських. У результаті огляду жодних вибухонебезпечних предметів у «замінованих» об‘єктах не виявлено», - уточнюється у повідомленні.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліцейські проводять заходи для встановлення та притягнення до відповідальності особи чи осіб, причетних до вказаного правопорушення.

Як повідомлялося, 13 січня в Одесі перевірялися повідомлення про мінування 26 дитсадків, обласної прокуратури й одного з райсудів Одеси, вибухівки знайдено не було.

До цього, 11 січня, в Одесі поліцейські перевіряли інформацію про загрозу вибуху в двох лікарнях та суді, і в ході обстеження жодних вибухових пристроїв та речовин не було виявлено.