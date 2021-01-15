У Слов'янську пройшов черговий мітинг проти підвищення комунальних тарифів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцевий сайт «Слов'янськ діловий», який опублікував відео мітингу і виступу на ньому міського голови Вадима Ляха.

«Сьогодні, 15 січня, в Слов'янську пройшов другий тарифний мітинг (10 січня проходив перший тарифний мітинг), на якому жителі міста зібралися, щоб висловити протест проти підвищення тарифів на всі комунальні послуги. Вимогами жителів стали - зниження цін на тарифи тепломережі, води і газу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мітингувальники, порівнюючи високі ціни на воду в Слов'янську обурювалися великою різницею в тарифі порівняно з сусідніми містами області. Також вони висловлювали невдоволення щодо нарахування цін на послуги тепломережі - з абонентською платою й опаленням місць загального користування.

До мітингувальників на площі біля будинку міськради вийшов голова Слов'янської ОТГ Вадим Лях, який зі сцени заявив: «Тариф, який на сьогодні існує, я не буду ні з ким сперечатися - він грабіжницький і його потрібно знижувати». Він зупинився конкретно на тарифах газу, електроенергії та води для населення, сказав, що вже зібрана аргументація і написані звернення в Київ для вирішення на державному рівні проблемних питань щодо комунальних платежів.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ і його транспортування, а також була скасована пільгова вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв'язку із зростанням цін на комунальні послуги відбувся ряд протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині, Житомирщині.