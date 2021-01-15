У Херсоні 15 січня відбулося два мітинги: один - підприємців, учасників руху SaveФОП, біля міської ради, де відбувалася позачергова сесія, інший – під стінами облради та облдержадміністрації, куди прийшли ті, хто протестував проти підвищення тарифів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тут зібралися підприємці Херсона з приводу локдауну, з приводу податків… Ми просимо зменшити єдиний податок, з другої групи не зняли жодного податку. А друга група – це, переважно, ті люди, в яких наймані працівники і, не працюючи, дуже важко сплачувати все. Ми розуміємо, що зменшаться надходження у бюджет, але у перспективі – це буде позитивним показником, тому що люди зможуть вистояти. Адже багато хто буде змушений звільняти своїх найманих працівників і це призведе до того, що люди звертатимуться у службу зайнятості», - розповідає одна з учасниць акції, підприємець Алла Кожевнікова.

У Херсоні об’єдналися тарифний мітинг та акція SaveФОП / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Учасники акції підписували звернення представників малого та середнього бізнесу до міського голови Херсона та депутатів міської ради. У ньому, зокрема, зазначається, що наслідки від заходів карантину у зв’язку з коронавірусом «є більш руйнівними та небезпечними, ніж наслідки від можливих проявів самої хвороби».

Під час позачергової сесії депутати надали слово представнику акції протесту від SaveФОП, яка зазначила, що малий бізнес перебуває у важкому стані, підприємці з 8 січня не мають можливості працювати, вони просять депутатів звернутися до Кабміну з проханням скасувати карантин, який зараз запроваджений та з проханням не продовжувати карантинні обмеження, оскільки є питання до їх доцільності та відповідності Конституції, є багато питань до вибірковості щодо суб’єктів господарювання. Так само прозвучала інформація про те, що підприємці другої групи залишилися без допомоги.

Пізніше учасники цього мітингу доєдналися до «тарифного» мітингу під стінами Херсонської ОДА та облради, серед співорганізаторів якого був жіночий рух «За майбутнє».

Там також звучали вимоги підприємців, проте головною темою було питання зменшення тарифів. Одна з учасниць мітингу продемонструвала кореспонденту агентства платіжку від Херсонської ТЕЦ за опалення трикімнатної квартири – сума склала більше 5 тисяч гривень за грудень (64,48 грн за кв.м.).

До мітингувальників вийшов перший заступник голови облради – керівник виконавчого апарату Юрій Соболевський. Разом з учасниками акції він відпрацював вимоги мітингу, які мають прозвучати в одному з проєктів звернення депутатів облради до керівництва країни, це питання розглядатиметься 21 січня на позачерговій сесії облради.