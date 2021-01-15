Біля Калуша знову перекрили дорогу через підвищення тарифів

На Прикарпатті, у селі Голин, що в Калуському районі, люди перекрили дорогу, протестуючи проти високих тарифів, - пропускають лише автобуси і «швидкі».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це інформує місцеве видання «Вікна».

«15 січня відбулися збори громади в селі Голині. Згодом, близько 11.30, люди перекрили дорогу у селі: вони безперервно ходять по двох пішохідних переходах і пропускають лише пасажирські автобуси та автомобілі екстреної допомоги. У такий спосіб громада протестує проти тарифної політики держави», - повідомляють «Вікна».

Читайте також: У центрі Полтави тарифний мітинг перекрив рух транспорту

Зазначається, що заяви високопосадовців про зниження тарифів на газ не задовольняють людей. Вони вимагають знизити тарифи на газ, скасувати плату за транспортування газу, також скасувати урядову постанову про підвищення тарифів на електроенергію, повернути територіальній громаді майно Калуського газового господарства – вуличні газопроводи та споруди газорозподільчих пунктів.

Як повідомлялось, через високі тарифи в селі Голинь люди перекривали дорогу 11 січня.

Фото: Вікна