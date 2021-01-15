У Харкові відреставрували мурал із Шевченком

Мурал із зображенням видатного українського поета Тараса Шевченка відреставрували на торці будинку, що на Садовому проїзді, 30, у Харкові.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла керівниця творчої групи "Kailas-V" Яна Волк.

"Відновлювати мурал довелося майже з нуля, бо він потребує реставрацію. Через сонце та вітер на зображенні з'явилися плями, вицвіли кольори, постраждали шви, карнизи і вимощення. Тому на реставрацію муралу витратили майже три тижні і понад тисячу аерозольних балончиків із фарбою", - зазначила Волк.

За її словами, художники здебільшого користувалися аерозольною фарбою, вона виявилася кращою за інші.

"Це була відповідальна робота, бо у 2014 році проєкт муралу з Тарасом Шевченком внесений до Національного реєстру рекордів України як найбільший портрет на стіні житлового будинку", - додала Волк.

За її словами, реставраційні роботи проводилися за підтримки Українського культурного фонду.

Як повідомляв Укрінформ, улітку 2014 року в Харкові на торці 16-типоверхового будинку створено мурал, присвячений Тарасу Шевченку в рамках святкування 200-річчя з дня народження поета. Загальна площа портрету складає близько 570 кв. м.

5 січня у Харкові на торці будинку по вул. Римарській, 23-а, що біля Харківської філармонії, відреставровано мурал із зображенням музиканта Кузьми Скрябіна, який загинув у 2015 році. Мурал вистояв з 2018 року, але на ньому від сонячних променів вигоріли теплі кольори. Художники з творчої групи "Kailas-V" не тільки відновили мурал, але й додали деталі: промалювали волосся, частину одягу, підкреслили виразні очі митця. Фотографію, з якої написаний мурал, надали харківські фани Кузьми. Вона була зроблена під час візиту музиканта до Харкова, де він виступив разом із оркестром філармонії. Портрет вважається найбільшим в Україні муралом, присвяченим Кузьмі - Андрію Кузьменку.

Творча група "Kailas-V" працює у Харкові з 2012 року. На рахунку художників - портрети Людмили Гурченко, Юрія Гагаріна, Наталії Фатєєвої та інші портрети і малюнки.

Фото: mural