На Прикарпатті розчистили усі дороги державного значення

На Прикарпатті проїзд дорогами державного значення повністю забезпечено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

«Станом на 6.00 15 січня проїзд дорогами державного значення Івано-Франківської області забезпечений. Заторів не було», - повідомляє САД Прикарпаття.

Зазначається, що для забезпечення проїзду дорожникам довелось задіяти 47 одиниць техніки. Для ліквідації слизькості протягом минулої доби використали 158 т піщано-сольової суміші та 314 т солі. Особливу увагу приділили гірським перевалам, підйомам-спускам та поворотам.

«Найбільший сніговий покрив – на Вишківському перевалі, до 35 см. На Яблуницькому перевалі – до 25 см. У рівнинних районах області – до 10 см снігу», - зазначає САД області.

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Тут закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та звертають увагу водіїв на місця відстоювання важковагового транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п'ятницю, 15 січня, майже на всій території очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура протягом доби 3-8° морозу, у західних та північних областях 8-13° морозу.