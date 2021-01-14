У Вінниці поліція розбороняла штовханину на мітингу #SaveФОП
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Участь в акції взяли понад сто осіб. Вони були одягнені у жилети, брендовані символікою громадського руху #SaveФОП. Мітингувальники розгорнули гасла «Я годую державу, а вона мене знищує», «Збережи ФОПа – збережи економіку», «РРО для ФОП=4,5 млн безробітних=Голодомор» тощо.
Під час акції до мітингувальників підійшли учасники вінницької праворадикальної ГО «Едельвейс», які принесли плакати зі звинуваченнями одного з лідерів #SaveФОП Сергія Доротича у співпраці з ОПЗЖ.
Сутички під час мітингу #SaveФОП у Вінниці / Фото: VежА
Унаслідок цих дій між протестувальниками із #SaveФОП та членами ГО «Едельвейс» сталася штовханина, яку припинили правоохоронці з поліції діалогу. Одну особу затримано.
Наразі вхід до будівлі заблокований співробітниками спецпідрозділу поліції ТОР.