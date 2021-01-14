У Миколаєві спіймали втікачів із виправної колонії

Двох засуджених, які втекли з Казанківської виправної колонії №93 на Миколаївщині, затримали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«13 січня 2021 року близько 22 години 50 хвилин групою співробітників Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції та ДУ «Казанківська виправна колонія (№93)», на зупинці громадського транспорту «Універсам» в м. Миколаїв, затримано засудженого Ш. та близько 23 години 15 хвилин в м. Миколаїв затримано засуджено Б., які самовільно залишили дільницю соціальної реабілітації», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що втікачів доставили до ДУ «Казанківська виправна колонія (№93)», повідомили Казанківський ВП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області та викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, раніше низка ЗМІ поінформувала, що напередодні двоє засуджених самовільно залишили дільницю соціальної реабілітації ДУ «Казанківська виправна колонія (№93)».