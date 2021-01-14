Регіони з найвищими COVID-показниками - дані МОЗ

Станом на 14 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Київській та Луганській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Миколаївській - 388 на 100 тис. населення, Запорізькій - 359,1, Черкаській - 326,9, Київській - 307, Луганській - 311,7 областях та в Києві - 312,1.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 219,8 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 77,4 на 100 тис. населення, Закарпатській - 94,5 та в Івано-Франківській областях - 114,7.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 46,3% станом на 13 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 31,7% станом на 13 січня, в Києві - 37,6%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 13 січня, виявили 7 925 нових випадків COVID-19, за весь час пандемії в Україні захворіли 1 138 764 особи.