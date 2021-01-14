Загибель червонокнижних журавлів: у Херсонській ОДА створюють робочу групу

У Херсонській ОДА формують робочу групу для з’ясування причини загибелі червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія – Нова».

Про це у коментарі Укрінформу повідомив т.в.о. голови Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир.

«Я доручив створити робочу групу, яка має негайно розібратися з ситуацією та вжити відповідних заходів реагування, зокрема знайти винних і притягнути їх до відповідальності, а також не допустити повторення випадків загибелі птахів», - зазначив Козир.

До складу групи увійдуть науковці, представники правоохоронних органів, територіальних органів Держекоінспекції, Держпродспоживслужби, Держгеокадастру, профільних департаментів обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Очолить групу перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 січня на території Великого Чапельського поду Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» загинув 191 сірий журавель. За однією з версій слідчих, птахи могли харчуватись зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України.

Фото надав директор Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія – Нова» Віктор Гавриленко