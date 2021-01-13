У Харкові вирішили не підіймати тарифи на опалення і гарячу воду

У Харкові тарифи для містян на опалення і гарячу воду не зростатимуть.

Про це секретар Харківської міськради Ігор Терехов написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Я прийняв рішення: тарифи для містян на опалення і гарячу воду не будуть зростати", - пише Терехов.

За його словами, тарифи залишаться на рівні 2018 року.

"Я розумію, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, буде невдоволена цим рішенням, але я його не зміню, і всю відповідальність за нього беру на себе", - написав секретар міськради.

Водночас у мережі з'явилася інформація про те, що за десять хвилин до цього був опублікований початковий варіант заяви Терехова, де є згадка про те, що тарифи не зростатимуть і на холодну воду. Зараз у дописі Терехова про тарифи на холодну воду не йдеться.

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Як повідомляв Укрінформ, під Харковом у селищі Високий Харківського району пів сотні людей перекрили трасу, вимагаючи зниження комунальних тарифів.