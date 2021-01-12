На Вінниччині легковик впав із моста в річку, п’ятеро постраждалих

У Вінницькій області у ДТП, яке сталася на мосту на трасі М-21 поблизу села Олексіївка, постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє у Фейсбуці Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає кореспондент Укрінформу.

«11 січня у Жмеринському районі в автопригоді травмувались п’ятеро людей, один з них у важкому стані. Водій автомобіля ВАЗ-2105 не впорався з керуванням, автомобіль зіткнувся з бетонною конструкцією моста та з’їхав у річку», - йдеться у повідомленні.

ДТП сталася близько 4:00 неподалік повороту на село Олексіївка. За попередньою інформацією слідства, за кермом ВАЗ перебував 28-річний житель Могилів-Подільського району. Також у салоні перебували четверо пасажирів: троє чоловіків віком 24, 28, 46 років та 18-річна дівчина.

Водій та всі пасажири отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

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У водія взяли зразки крові для експертизи на стан сп’яніння.

Слідче управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Фото: Поліція Вінницької області, Фейсбук