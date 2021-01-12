На Хмельниччині у ДТП загинула жінка, серед постраждалих - троє дітей

Унаслідок зіткнення двох легковиків поблизу села Івахнівці Чемеровецького району на Хмельниччині загинула 60-річна жінка, а троє дітей віком від 6 до 16 років і двоє чоловіків травмувалися.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

Як поінформували в поліції, опівдні 12 січня зіткнулися автомобілі Opel Vectra, який виїжджав з другорядної дороги, та Jeep Wrangler, який рухався головній дорогою. Травм зазнали обидва водії і троє дітей - пасажирів Opel. Усі постраждалі госпіталізовані. Ще одна пасажирка Opel, 1959 року народження, від отриманих травм померла на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без нього.

Фото: Поліція Хмельницької області, Фейсбук