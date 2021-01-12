У Харкові директор однієї з лікарень третій тиждень у комі через СOVID-19

У Харкові директор однієї з міських лікарень знаходиться в комі через ускладненні, спричинені СOVID-19.

Цю інформацію підтвердив на брифінгу заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух, передає кореспондент Укрінформу.

«У нас дійсно є лікар однієї з міських лікарень, який сьогодні перебуває на лікуванні в обласній лікарні, і стан насправді важкий», - сказав Пастух.

На уточнення журналістів, чи ідеться про стан коми, заступник голови ОДА підтвердив, що кома вже третій тиждень.

Щодо забезпеченості лікарень засобами індивідуального захисту, то Пастух запевнив, що всього вистачає, і від медиків за останні пів року взагалі не було скарг з цього приводу.

«Іншого захисту, крім засобів індивідуального захисту, фактично ніхто на сьогоднішній день не може рекомендувати. На сьогоднішній день і поліклініки, і лікарні мають достатньо для того, щоб забезпечувати своїх лікарів», - сказав Пастух.

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Як повідомлялося, на Харківщині зареєстровано 72 941 лабораторно підтверджений випадок СOVID-19, з них 60 610 хворих одужало, 1 192 померло.

В Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадки COVID-19, з них за минулу добу – 5 116.