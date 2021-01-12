Чернівці просять Президента і уряд скасувати карантин і знизити тарифи

Депутати Чернівецької міської ради ухвалили звернення до Президента України, Прем'єр-міністра та головного санітарного лікаря з проханням скасувати січневий локдаун та не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 12 січня, на позачерговій сесії депутати зачитали та затвердили текст звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України. Зокрема, міські обранці просять зняти карантинні обмеження та переглянути тарифи на комунальні послуги», - йдеться у повідомленні.

Крім того, депутати підтримали малий бізнес у період карантину та звільнили місцевих підприємців від сплати оренди.

«Бізнес перебуває зараз на межі виживання, тому повинен мати підтримку зі сторони депутатського корпусу», – зазначив під час розгляду цього питання депутат Іван Гончарюк.

За відповідне рішення проголосувало 30 депутатів із 31 зареєстрованого в сесійній залі.

Як повідомляв Укрінформ, 12 січня перед початком проведення сесії міськради у Чернівцях відбувся пікет. Більше сотні людей вимагали не підвищувати тарифи на газ та скасувати локдаун, запроваджений на період 8-24 січня.