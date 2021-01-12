У Миколаєві підприємці знову вийшли на мітинг проти локдауну

У Миколаєві підприємці знову вийшли на мітинг протесту проти локдауну, яким забороняється їм працювати.

Цього разу вони пікетують приміщення Миколаївської міської ради і вимагають дати їм можливість повернутися на свої робочі місця, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Підприємці тримають плакати: «Нас слухають, але не чують», «Локдаун – порушення конституційних прав», «Влада з підприємцями» та інші. Вони обурені, що їхні вимоги, які вони озвучили тиждень тому, ніхто не почув.

До мітингувальників вийшов заступник міського голови Юрій Андрієнко. Але він наголосив, що міська влада не має повноважень скасовувати постанов Кабміну, а повинна їх виконувати.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня у Миколаєві підприємці під будівлею обласної державної адміністрації протестували проти введення локдауну. Голова облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв їм, що донесе до центральної влади прохання, щоб дозволити працювати під час карантину тим, хто реалізує товари промислової групи.