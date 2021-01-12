Мер Чорноморська заявив, що знайшов «жучки» у кабінеті

Мер Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв повідомив, що зачиняє на електронний замок двері службового кабінету, оскільки знайшов у приміщенні прослуховуючі пристрої.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Гуляєв заявив у телезверненні до жителів портового міста.

"Перевіривши кабінет, я чомусь знайшов "жучки"... Хтось хотів просто так заходити і трошки прослухати", - зазначив Гуляєв.

Мер Чорноморська додав, що в адмінбудівлі є й інші парадоксальні речі: "У нас стоять відеокамери, але ніхто не знає, куди ці камери транслюють (що відбувається в будівлі - ред.). У будівлю іноді заходять (люди - ред.) зі зброєю, ніхто зупинити їх не може...".

Гуляєв запевнив городян, що в мерії має бути по-іншому, оскільки мер володіє державними таємницями. "Нехай не великими, але чомусь коли їду за кордон, маю брати дозвіл відповідних служб", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан заявив, що в його кабінеті виявлено приховані камери і медіа-сервер, який невідомо ким і коли було встановлено.

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