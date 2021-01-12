На Рівненщині силовики почали масштабну операцію проти «чорних копачів» бурштину

Масштабну операцію з протидії незаконному видобутку бурштину розпочали правоохоронці на Рівненщині.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення відділу комунікації обласної поліції.

"Відсьогодні, 12 січня, поліцейські області для протидії незаконному видобуванню бурштину розпочинають масштабне відпрацювання північних районів області. До проведення рейдів залучені бійці роти поліції особливого призначення, спецпризначенці КОРДу, підрозділу тактико-оперативного реагування, оперативного штабу та військовослужбовці Нацгвардії. Для виявлення і припинення нелегального промислу у важкодоступних місцях залучено майже 20 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника обласної поліції Олексія Камишанського, чинним законодавством передбачено процедуру отримання спецдозволів для легального видобутку бурштину-сирцю. "Тож наша основна мета - відновити порядок та законність у поліських районах, адже кожен громадянин має гарантоване право на чесну працю», - наголосив Камишанський.

Він запевнив, що наразі у поліції достатньо сил та засобів, аби не допустити масових безпорядків та правопорушень з боку місцевого населення на території північних районів Рівненщини.

Як повідомляло агентство, на Рівненщині торік силовики вилучили майже 3 тонни бурштину, 26 транспортних засобів та 86 мотопомп. За фактами незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину розпочато 335 проваджень. У суди скеровано понад 40 обвинувальних актів про кримінальні правопорушення, з яких у 33-х судами ухвалено вироки та призначено покарання.

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Раніше, у липні минулого року, у Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких виручили 40 млн грн.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.

Фото: Національна поліція